Claudio Bravo prende posizione sul futuro della nazionale cilena. L'ex portiere e capitano della Roja, protagonista della generazione capace di conquistare due Copa América consecutive, ha espresso il desiderio di vedere un tecnico cileno alla guida della squadra nel prossimo ciclo verso il Mondiale 2030. Secondo l'ex numero uno, negli ultimi anni il Cile avrebbe perso parte della propria identità a causa della forte presenza di allenatori argentini sulla panchina della selezione.

La nazionale, esclusa dal Mondiale 2026, è alla ricerca di una nuova guida tecnica per avviare un percorso di ricostruzione. Un tema sul quale Bravo ha voluto dire la sua, sottolineando l'importanza di valorizzare una figura legata alla cultura calcistica del Paese.

"Sembrava di essere a Buenos Aires, non a Santiago"

Intervenuto a ESPN Chile, Bravo ha spiegato il suo punto di vista: "Immagino alcune cose e sarei felice se l'allenatore fosse cileno. È successo qualcosa nel mio ultimo periodo e abbiamo perso parte della nostra cultura". L'ex portiere ha poi ricordato la sua esperienza nello spogliatoio della nazionale: "Parlo dal mio punto di vista personale: nelle strutture e nello spogliatoio c'era molto accento argentino. Mi sembrava di essere più a Buenos Aires che a Santiago. Sono aspetti legati alla nostra cultura e alla nostra identità, e sono cose che non mi sono piaciute".

Pellegrini il sogno, ma restano piste straniere

La posizione di Bravo arriva dopo vent'anni vissuti in nazionale, dal 2004 al 2024, periodo nel quale per 16 anni la Roja è stata guidata da tecnici argentini come Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, Eduardo Berizzo e Ricardo Gareca.

Eppure proprio alcuni di loro hanno firmato i risultati più importanti del calcio cileno recente: Bielsa ha riportato il Cile al Mondiale 2010, mentre Sampaoli e Pizzi hanno conquistato rispettivamente la Copa América 2015 e la Copa América Centenario 2016. Il sogno della federazione resta Manuel Pellegrini, attuale allenatore del Betis, ma convincerlo a lasciare il club spagnolo appare complicato. In alternativa sono emerse le candidature di Gustavo Alvarez e Pablo Guede, entrambi argentini e già capaci di vincere trofei nel calcio cileno.