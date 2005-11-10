18:15 - Henning Berg, allenatore dell'omonima Nicosia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico.

Sulla sfida di domani?

"Sono molto contento che Coulibaly voglia giocare 100 partite perché è la mentalità giusta. Siamo molto contenti di affrontare una squadra forte come la Juventus. Loro hanno dei giocatori fortissimi e un grande coach. Per noi è una grande possibilità e vogliamo dare il meglio poi ovviamente la Juventus è una squadra molto più forte di quelle che affrontiamo in campionato".

Come mai giocate meno bene nel secondo tempo?

"Spalletti è molto esperto e ha vinto tanto. Noi ci aspettiamo qualche cambio nella Juventus. Noi domenica abbiamo una partita molto difficile. Spalletti è abituato a fare cambi ma non cambia la filosofia della squadra. Per noi sarà molto difficile per noi perché loro sono di un livello più alto. Non penso ci sia tanta differenza tra primo e secondo tempo. In campionato abbiamo subito il gol nella ripresa però contro il Ceuta Vigo abbiamo vinto. La Juventus è una squadra forte che sa anche ribaltare il risultato. Noi non vediamo l'ora di giocare questa partita e siamo curiosi di capire il nostro livello".

Per voi è più importante il campionato?

"Luciano Spalletti è un grande allenatore e ho grandissimo rispetto per lui. Il campionato è il nostro pensiero principale anche per squadre come Arsenal e Bayern Monaco la priorità è il campionato. Per noi è un privilegio affrontare la Juventus e vogliamo essere competitivi. Vogliamo vedere il nostro livello perché contro il Benfica abbiamo retto per 20' minuti invece contro il Celta abbiamo giocato bene per 90'. In queste partite noi possiamo migliorare e vogliamo giocare al massimo".

È la partita più difficile da quando sei qui?

"La Juventus è la più forte da quando sono qui. Il Benfica è quasi allo stesso livello ma almeno giocavamo in casa. La Juventus è una squadra fortissima da Champions League. Poi il calcio è uno sport strano e non sempre vince la più forte ovviamente la Juventus ha più possibilità di noi".