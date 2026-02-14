Il Barcellona protesta con la RFEF dopo il 4-0 dell'Atletico: "Chiediamo audio VAR"

Il Barcellona ha presentato una denuncia formale alla Real Federación Española de Fútbol (la RFEF, la federazione calcistica spagnola) per l'arbitraggio di Martínez Munuera nell'andata delle semifinali della Copa del Rey persa contro l'Atletico Madrid (per 4-0). Il presidente Rafa Yuste ha già avvertito che non avrebbe lasciato passare quello che è successo nella partita di Coppa contro l'Atletico con il gol annullato a Cubarsí e l'errore della tecnologia per il fuorigioco semiautomatico segnalato.

Il club catalano ha espresso la sua "profonda preoccupazione per la reiterazione di azioni arbitrali che considera dannose e mancanze di un criterio omogeneo" e chiede la "pubblicazione integrale di tutti gli audio del VAR, indipendentemente dal fatto che ci sia una revisione in campo, come misura essenziale di trasparenza e pedagogia arbitrale".

Nel testo della nota si legge che "il Club vuole chiarire che questa iniziativa non mira a mettere in discussione la professionalità del gruppo arbitrale, ma a richiedere una revisione urgente dei criteri applicati con l'obiettivo di garantire:

- Uniformità nelle decisioni arbitrali

- Parità di trattamento tra i club

- La credibilità e il prestigio delle competizioni

Il tema arbitrale e legato all'utilizzo del VAR, insomma, non fa discutere solamente in Italia. Il Barcellona ora attende una risposta della Federazione iberica.