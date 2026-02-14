Il Siviglia di Almeyda in 10 per 75 minuti, ma segna e resiste: 1-1 con l'Alaves
Prosegue la 24esima giornata della Liga spagnola. Il Siviglia dell'ex Lazio ed Inter Matias Almeyda ha pareggiato 1-1 contro l'Alaves, nonostante l'espulsione di Juanlu Sanchez al 16' del primo tempo. A breve sarà il turno del Real Madrid, che affronterà stasera la Real Sociedad.
Il risultato
Siviglia-Alaves 1-1
42' Sow (S), 60' Martinez (A)
Il programma della 24^ giornata in Liga.
Venerdì 13 febbraio:
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio:
Espanyol-Celta Vigo 2-2
Getafe-Villarreal 2-1
Siviglia-Alaves 1-1
Real Madrid-Real Sociedad
Domenica 15 febbraio:
Real Oviedo-Athletic Club
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
Lunedì 16 febbraio:
Girona-Barcellona
La classifica
1. Barcellona 58 (23)
2. Real Madrid 57 (23)
3. Atletico Madrid 45 (23)
4. Villarreal 45 (24)
5. Betis 39 (24)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 34 (24)
8. Real Sociedad 31 (23)
9. Osasuna 30 (24)
10. Getafe 29 (24)
11. Ath. Bilbao 28 (23)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 26 (24)
14. Alaves 26 (24)
15. Elche 25 (24)
16. Maiorca 24 (23)
17. Valencia 23 (23)
18. Vallecano 22 (22)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (22)