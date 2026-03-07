Ufficiale Liverpool, prolungamento fino al 2032 di Gravenberch: "Scelta facile, voglio molti trofei qui"

Centroventitre presenze fino ad oggi, 8 gol, una Carabao Cup e una Premier League. Ryan Gravenberch però non vuole interrompere la sua avventura con il Liverpool e per questo oggi ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club inglese fino all'estate del 2032, rispetto alla scadenza precedente (fino al 2028). Prolungamento triennale dunque per il centrocampista olandese classe 2002 immortalato in foto e con la penna in pugno pochi istanti prima l'autografo ufficiale.

"Mi sento davvero bene", ha dichiarato ai microfoni del Liverpool. "Sono davvero orgoglioso di rinnovare il mio contratto in un club così grande. Quindi, sono davvero felice di poter rimanere per molti altri anni. Ho sentito direttamente la fiducia del club, anche del manager. La decisione per me è stata facile da prendere. Anche la mia famiglia è felice qui. Siamo qui da quasi tre anni, quindi so già tutto. Sono felice di essere qui".

Sbarcato dal Bayern Monaco nel settembre 2023, Gravenberch si è affermato saldamente come parte fondamentale della squadra di Arne Slot. "Nel breve termine, il mio obiettivo è concludere la stagione nel miglior modo possibile. E a lungo termine: vincere molti altri trofei con il Liverpool", le dichiarazioni di Gravenberch dopo aver siglato il nuovo accordo duraturo con il club inglese.