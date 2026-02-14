Occhio alle brutte sorprese: le big inglesi in campo in FA Cup, il quadro completo
Prosegue oggi il programma del quarto turno in FA Cup inglese, dopo la netta vittoria del Chelsea sull'Hull City di ieri, oltre a quella del Wrexham sull'Ipswich Town. Di seguito il programma completo.
Il programma della FA Cup per il quarto turno:
Venerdì 13 febbraio:
Hull City-Chelsea 0-4
Wrexham-Ipswich Town 1-0
Sabato 14 febbraio:
Burton Albion-West Ham
Norwich City-West Brom
Southampton-Leicester City
Burnley-Mansfield Town
Manchester City-Salford City
Aston Villa-Newcastle
Liverpool-Brighton
Domenica 15 febbraio:
Birmingham-Leeds
Grimsby Town-Wolverhampton
Stoke City-Fulham
Oxford United-Sunderland
Arsenal-Wigan
Macclesfield-Brentford
Port Vale-Bristol City
