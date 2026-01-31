Liverpool-Newcastle, le formazioni ufficiali: Szoboszlai terzino, Chiesa in panchina

Il sabato di Premier League si chiude con una sfida tra due squadre più "belle" in campo europeo che in quello nazionale, ovvero Liverpool e Newcastle. Reds sesti e reduci dal ko col Bournemouth e Magpies addirittura decimi, ma entrambe le compagini vengono dal passaggio del turno in Champions (la formazione di Slot ha conquistato il pass diretto per gli ottavi, i bianconeri passeranno dai playoff).

Nel 4-2-3-1 di Slot, vista l'indisponibilità di Frimpong e Bradley, Szoboszlai viene adattato a terzino destro come già avvenuto altre volte in stagione. Chiesa parte dalla panchina, mentre nel quartetto offensivo titolare Ekitike agirà da centravanti e alle sue spalle giocheranno Salah, Wirtz e Gakpo. Gara speciale per l'ex Everton Gordon, al centro dell'attacco bianconero. In campo anche i due ex Milan Thiaw e Tonali. Di seguito le formazioni ufficiali:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Willock; Barnes, Gordon, Elanga. All. Howe