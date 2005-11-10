Arsenal fuori dalla Carabao Cup, Arteta senza Calafiori e altri due prima del Liverpool

Brutta figura per l'Arsenal, buttato fuori dalla Carabao Cup al quarto turno per mano del Fleetwood ai calci di rigore (5-3) all'Highbury Stadium, dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti nel quale Viktor Gyokeres ha messo a segno la sua prima rete stagionale. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, ha parlato alla stampa al termine dell'eliminazione dalla competizione, con il cartellino rosso di Max Dowman a peggiorare ulteriormente l'umore dello spagnolo.

Prime dichiarazioni

"Innanzitutto, congratulazioni al Fleetwood. Per il modo in cui ci sono riusciti (a vincere, ndr), per l'atmosfera che hanno saputo creare. Non ho nulla da rimproverare ai giocatori per l'atteggiamento e l'intensità messi in campo durante tutta la gara, sia in 11 che in 10, ma quando giochi dimostrando questo tipo di superiorità, non devi concedere nulla all'avversario", ha puntualizzato Arteta. "Quando crei la quantità di tiri e di occasioni che abbiamo creato noi, devi segnare tre, quattro o cinque gol. Devi capitalizzare. Se non lo fai, i margini si annullano, e questa è la realtà. A quel punto devi sperare di passare il turno ai rigori, e noi non ci siamo riusciti. La probabilità era bassa per come si stava mettendo la partita, ma è il calcio e, anche con probabilità basse, c'è sempre la possibilità di uscire dalla coppa".

Il rosso e il colloquio

Sull'espulsione del 16enne Dowman per un calcetto a Harrison Neal: "Non l'ho rivista, e dalle inquadrature delle telecamere non si riesce a capire bene cosa sia successo. La decisione è stata presa dall'arbitro, e basta. Comunque, anche con 10 uomini, abbiamo avuto tre grandi occasioni per segnare". Poi ha aggiunto sul tema del cartellino rosso: "Sappiamo che quando prepariamo il contesto della partita siamo chiarissimi su cosa aspettarci. Dal punto di vista emotivo dobbiamo dominare, e su questo siamo chiarissimi". Invece non ha rivelato cosa abbia detto all'uscita dal campo del classe 2009: "È qualcosa di cui avevamo già parlato prima della partita".

Infortuni vari

Un ultimo passaggio su eventuali infortuni o rammarichi di formazione riguardo ai giocatori assenti: "No, Calafiori era fuori, Noni (Madueke, ndr) era fuori per un problema alla caviglia, e Declan (Rice, ndr) ha accusato un fastidio l'altro giorno, motivo per cui l'ho dovuto sostituire". Insomma, Arteta fa la conta mentre domenica ci sarà il Liverpool a bussare alla porta per l'incrocio previsto in Premier League. Intanto il club londinese farà ricorso per il cartellino rosso preso da Dowman.