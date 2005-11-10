Alla scoperta del miracolo Fleetwood, ammazza-Arsenal: l'ex club di Jamie Vardy

Il rigore della vittoria è stato con violenza, mentre la scena a seguire è riservata solo per i cuori forti. Invasione di campo, tifosi in delirio, lacrime per alcuni alla scoperta che il Fleetwood Town aveva davvero battuto l'Arsenal campione d'Inghilterra nel quarto turno di Carabao Cup. A seguito del pareggio (1-1) nei tempi regolamentari, i calci di rigore si sono rivelati cruciali per le sorti della squadra di Serie D inglese che ha scritto la pagina più bella della sua storia, lunga più di cent'anni.

Che storia incredibile

In un impianto, l'Highbury Stadium, grande poco più di 5 mila posti - di cui soltanto la metà a sedere - è risuonata una festa senza precedenti per l'eliminazione impartita all'Arsenal. In una località situata sulla costa del Lancashire, a poco meno di un'ora e mezza di auto a nord di Liverpool o a nord-ovest di Manchester, Fleetwood si affaccia sul mar d'Irlanda con gli iconici pescatori (fishermen) increduli per quanto riuscito a fare dalla banda di mister Matt Lawlor. Il club, nato nel 1908, attualmente occupa il 18º posto in League Two, l'equivalente della quarta divisione, con 3 vittorie in 13 partite.

In decima divisione meno di 30 anni fa

Il Fleetwood non ha mai militato in categorie migliori della League One (terza divisione), ma la sua crescita resta da raccontare negli ultimi trent'anni: nel 1998-1999, il club inglese circolava ancora nella North West Counties League, ovvero l'equivalente dell'attuale decima divisione. Nel 2010-2011, il club ha vissuto un'evoluzione fondamentale, trasformando tutti i suoi giocatori in professionisti a tempo pieno e tra le varie perdite è arrivata anche quella di capitan Jamie Milligan. Ma per la squadra Cenerentola della Carabao Cup sono passati anche nomi noti.

Il trasferimento record per Vardy

Su tutti, Jamie Vardy. Esatto, proprio l'ex attaccante della Cremonese e del Leicester di Ranieri, che nel 2011-2012 segnava a raffica con il Fleetwood invece imbattuto per 29 partite, laureandosi campione di quinta divisione. Allora, l'attaccante inglese venne ceduto per circa 2 milioni di euro proprio alle Foxes, un record per un club non appartenente ai campionati professionistici. Due anni dopo, la sua ex squadra vince i play-off a Wembley e approda per la prima volta nella sua storia in terza divisione, ottenendo come miglior risultato un quarto posto nel 2016-2017. Vi rimane in totale per dieci anni, prima di venire retrocesso nel 2024 in Serie D inglese, dove sta cercando nuovamente la promozione.