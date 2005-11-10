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Fenerbahce, Dambrauskas può diventare il nuovo allenatore: ipotesi accordo triennale

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Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:25Calcio estero
28.10.2026 16:25Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Valdas Dambrauskas potrebbe diventare il nuovo allenatore del Fenerbahce. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i contatti tra l'allenatore lituano attualmente sulla panchina del Sabah - squadra azera esordiente in Champions League questa stagione - sono serrati e attualmente in corso per chiudere la trattativa in queste ore.

Lavori intensi e conversazioni fitte per trovare l'accordo che vedrebbe dunque il tecnico 49enne lasciare il Sabah per sbarcare in Turchia e accomodarsi sulla panchina del Fenerbahce, attualmente senza guida tecnica dopo le dimissioni di Ismail Kartal - a distanza di quattro mesi dal suo ingaggio, dopo 18 partite e 1,78 di media punti.

Al momento si parlerebbe di un contratto triennale, con validità fino al 2029. La chiusura è vicina, con tanto di fumata bianca all'orizzonte. L'olandese Dirk Kuyt, attuale allenatore ad interim dei Canarini, resta invece la prima alternativa qualora l'affare non dovesse andare in porto.

Fonte: Alessio Alaimo

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...con Valdas Dambrauskas

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