Fenerbahce, Dambrauskas può diventare il nuovo allenatore: ipotesi accordo triennale

Fenerbahce, Dambrauskas può diventare il nuovo allenatore: ipotesi accordo triennaleTMW
Yvonne Alessandro
Valdas Dambrauskas potrebbe diventare il nuovo allenatore del Fenerbahce. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i contatti tra l'allenatore lituano attualmente sulla panchina del Sabah - squadra azera esordiente in Champions League questa stagione - sono serrati e attualmente in corso per chiudere la trattativa in queste ore.
Lavori intensi e conversazioni fitte per trovare l'accordo che vedrebbe dunque il tecnico 49enne lasciare il Sabah per sbarcare in Turchia e accomodarsi sulla panchina del Fenerbahce, attualmente senza guida tecnica dopo le dimissioni di Ismail Kartal - a distanza di quattro mesi dal suo ingaggio, dopo 18 partite e 1,78 di media punti.
Al momento si parlerebbe di un contratto triennale, con validità fino al 2029. La chiusura è vicina, con tanto di fumata bianca all'orizzonte. L'olandese Dirk Kuyt, attuale allenatore ad interim dei Canarini, resta invece la prima alternativa qualora l'affare non dovesse andare in porto.