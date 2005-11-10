Il Barcellona accelera per Mathis Albert, ma la concorrenza del Manchester United rischia di complicare i piani blaugrana. Il diciassettenne esterno offensivo del Borussia Dortmund è diventato uno dei profili più interessanti in ottica futura e continua ad attirare l'attenzione delle principali società europee. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, entrambi i club avrebbero intensificato i propri sforzi nelle ultime settimane per provare ad assicurarsi il talento tedesco-statunitense, con la prospettiva di un'operazione nella prossima estate.

Nonostante il crescente interesse, il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore. La società tedesca considera Albert un investimento importante per il futuro, ha già respinto alcuni approcci arrivati in precedenza e avrebbe messo sul tavolo una proposta di prolungamento contrattuale. L'attuale accordo scade nel giugno 2027 e la volontà del club è quella di blindare il ragazzo, evitando di arrivare a un possibile braccio di ferro nei prossimi mesi.

Manchester United, la carta Pochettino per convincere Albert

A rendere particolarmente interessante la candidatura del Manchester United è soprattutto la presenza in panchina di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino conosce infatti molto bene Albert, avendogli concesso il debutto con la nazionale maggiore degli Stati Uniti durante la propria esperienza alla guida della selezione americana. L'attaccante, infatti, non sarebbe completamente soddisfatto dello spazio trovato finora al Borussia Dortmund. Sotto la gestione di Niko Kovac, le sue opportunità in prima squadra sono rimaste limitate, con appena quattro presenze ufficiali. Il Manchester United, infatti, avrebbe già compiuto nuovi passi per sondare la situazione, mentre il Barcellona rappresenta un concorrente particolarmente insidioso. Per i Red Devils, inoltre, bisognerà attendere maggio 2027, quando Albert compirà 18 anni, prima di poter completare un eventuale trasferimento permanente in Inghilterra.

Non è soltanto Barcellona a essersi interessato al suo profilo. In passato anche Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal e Liverpool hanno monitorato la situazione del giovane esterno. Il City aveva persino presentato un approccio formale durante la scorsa estate, mentre il Chelsea aveva valutato un investimento importante.