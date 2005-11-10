Dieci mesi e sei giorni dopo il triplice fischio più surreale nella storia del calcio africano, la Coppa d'Africa 2025 torna ufficialmente nelle mani di chi l'aveva conquistata sull'erba. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha messo la parola fine a un braccio di ferro legale senza precedenti, accogliendo all'unanimità il ricorso della federcalcio senegalese (Fsf) e ribaltando la decisione con cui la Confederazione Africana (Caf) aveva consegnato il trofeo a tavolino al Marocco. Una sentenza che ratifica la legge del campo e chiude un caso che ha tenuto col fiato sospeso un intero continente.

La notte dei veleni a Rabat

Per comprendere la portata del verdetto svizzero bisogna riavvolgere il nastro fino al 18 gennaio 2026, lo stadio di Rabat è una bolgia pronta a spingere i padroni di casa del Marocco verso il trionfo.

La finale contro il Senegal è bloccata sullo 0-0 quando, nei minuti di recupero dei tempi regolamentari, l'arbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala indica il dischetto in favore della squadra di Walid Regragui.

È la scintilla che fa esplodere la tensione. I giocatori senegalesi perdono la calma, circondano il direttore di gara e, in segno di protesta clamorosa, abbandonano il terreno di gioco, l'incontro resta sospeso per quattordici lunghissimi minuti.

Nel caos generale emerge la leadership di Sadio Mane (nella foto), decisivo nel richiamare i compagni e convincerli a rientrare sul rettangolo verde per giocarsi le ultime carte, quando il gioco riprende, il destino presenta il conto al Marocco, Brahim Diaz si presenta dagli undici metri con il pallone del titolo, ma fallisce incredibilmente la trasformazione.

Scampato il pericolo, i Leoni della Teranga trovano la forza per colpire ai tempi supplementari con una rete di Pape Gueye.

Finisce 1-0, il Senegal alza la coppa al cielo tra le polemiche.

Il ribaltone nei palazzi del potere

La festa di Dakar, tuttavia, dura appena due mesi, mentre in un primo momento la Commissione Disciplinare della Caf si era limitata a comminare squalifiche e ammende senza toccare il risultato, il 17 marzo 2026 arriva il colpo di scena, la Commissione d'Appello della Confederazione accoglie il reclamo della federazione marocchina, interpretando quei quattordici minuti di uscita dal campo come un vero e proprio abbandono definitivo della gara.

Il verdetto è drastico, sconfitta per 3-0 a tavolino per il Senegal e titolo assegnato d'ufficio al Marocco.

La reazione senegalese è immediata e orgogliosa, la federazione non solo presenta ricorso al Tas il 25 marzo, ma oppone un netto rifiuto alla richiesta di restituire fisicamente il trofeo, custodito a Dakar in attesa dell'ultimo grado di giudizio.

La sentenza di Losanna

Dopo l'udienza a porte chiuse dello scorso 8 ottobre, ieri è arrivata la sentenza definitiva del collegio arbitrale presieduto dal professor Ulrich Haas. I giudici di Losanna hanno smontato l'impianto accusatorio della Caf basandosi su un principio cardine del regolamento calcistico: l'assoluta sovranità dell'arbitro.

Secondo il dispositivo del Tas, spettava esclusivamente al fischietto Ngambo Ndala valutare se sussistessero le condizioni per proseguire o sospendere definitivamente la finale. Nel momento in cui il direttore di gara ha fischiato per autorizzare la ripresa, entrambe le squadre erano regolarmente schierate in campo e avevano manifestato la chiara volontà di continuare l'incontro. Inoltre, il tribunale ha escluso qualsiasi condizionamento esterno sulla decisione dell'arbitro e ha rilevato irregolarità procedurali nella successiva delibera della Caf.

Epilogo e strascichi

Con il pronunciamento unanime di Losanna, il Senegal mette ufficialmente in bacheca la sua seconda Coppa d'Africa dopo quella del 2021, legittimando la scelta di non aver mai riconsegnato la coppa. A Rabat resta l'amarezza per una beffa doppia, consumata prima sul dischetto e poi nelle aule di tribunale. La federcalcio marocchina ha già fatto sapere di voler valutare ulteriori azioni legali, ma per la giustizia sportiva internazionale il verdetto è scritto, la Coppa d'Africa 2025 appartiene al Senegal

La reazione dei media Marocchini

I media marocchini hanno reagito alla sentenza con forte delusione, toni polemici e ampio risalto alla linea dura della propria federazione. La stampa di Rabat ha accolto la decisione del TAS sottolineando soprattutto le presunte irregolarità procedurali e la volontà di non arrendersi sul piano legale.

Il "caso" della telefonata prima della sentenza. Testate di primo piano come Hespress hanno dato grande spazio a un retroscena denunciato dai legali della federazione marocchina poche ore prima del verdetto. Il Marocco ha segnalato ufficialmente al TAS un contatto telefonico privato tra uno dei giudici del collegio arbitrale e il presidente della federazione senegalese, mettendone in dubbio l'imparzialità.

Sostegno alla linea dura della FRMF. Emittenti come Medi1TV hanno rilanciato con enfasi il comunicato ufficiale della Federcalcio marocchina (FRMF), definendolo "fermo" e sottolineando la contestazione aperta del verdetto, la narrazione dominante evidenzia come il Marocco non intenda accettare passivamente la perdita del titolo e stia già valutando un ricorso al Tribunale Federale Svizzero.

Critica al precedente regolamentare. I commentatori e i portali sportivi locali hanno criticato l'interpretazione del TAS sull'uscita dal campo del Senegal. Secondo la lettura diffusa sui media marocchini, aver legitimato un'interruzione volontaria del gioco di oltre un quarto d'ora crea un precedente pericoloso nel calcio africano, sminuendo i regolamenti della CAF.

Portali come Le360 avevano già preparato il terreno alla tensione nella giornata precedente, smontando un' indiscrezione del quotidiano spagnolo Marca che aveva inizialmente annunciato una vittoria legale del Marocco prima di correggere il tiro.

Questo episodio ha amplificato il senso di beffa tra i tifosi e gli opinionisti sui social network marocchini.