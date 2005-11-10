La crisi senza fine del Le Havre, esoneri e dimissioni a catena. L'ultimo è Demba Ba

La crisi del Le Havre, ultimo in Ligue 1 con appena due punti in nove gare, sta investendo anche la dirigenza. Dopo l’esonero del tecnico Didier Digard infatti sono arrivare le dimissioni del presidente Jean-Michel Roussier e a breve, come riferito da L’Equipe, potrebbero arrivare anche quelle del direttore sportivo Demba Ba che aveva assunto il ruolo in estate legandosi al club fino al 2028.

La crisi del Le Havre

Il club della Normandia finora non ha mai vinto in campionato in nove gare di campionato con il 5-1subito contro il Paris Saint-Germain nell’ultimo turno che è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso portando all’esonero dell’allenatore, che era stato confermato dopo due salvezze consecutive per andare alla caccia della terza, e le dimissioni del presidente a cui ora faranno seguito quelle del ds Demba Ba. La proprietà del club, la Blue Crow Sports Group, si trova dunque a gestire un momento delicatissimo con non solo la ricerca di un nuovo tecnico, attualmente guiderà gli allenamento Jair Karam del settore giovanile, ma anche a riorganizzare la propria struttura societaria.

Per il ds pronta la soluzione interna

Come riferisce il quotidiano francese se per il nome del nuovo presidente al momento non sono avanzate ipotesi, per sostituire l’attuale direttore sportivo sarebbe pronta una soluzione interna con Quentin Rauzier, attuale vice di Ba, che potrebbe prenderne il posto e guidare un mercato invernale in cui la squadra dovrà essere rinforzata per andare all’assalto della permanenza in Ligue1.