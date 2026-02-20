Vinicius è furioso con Mourinho: "Non se lo aspettava, è nauseato e arrabbiato"

I presunti insulti rivolti da Gianluca Prestianni e le critiche a Vinicius Junior per aver festeggiato il gol provocando i tifosi del Benfica hanno scatenato una forte reazione nel mondo del calcio. A finire nel mirino è stato il tecnico portoghese José Mourinho, criticato per aver paragonato la celebrazione di Vinicius alle offese razziste subite dal brasiliano durante la partita.

Ieri, Lilian Thuram ha preso posizione con parole durissime contro Mourinho, mentre nelle ultime ore l’emittente El Chiringuito de Jugones ha rivelato che Vinicius è "furioso" con il “Special One”.

Secondo il giornalista Marcos Benito, Vinicius e il suo entourage hanno trovato "ripugnante" l’equiparazione tra una semplice esultanza e insulti razzisti: "Non si aspettavano che una persona con un ruolo così importante nel calcio potesse usare un argomento simile, che provoca nausea. Sono molto arrabbiati". Negli ultimi giorni non ci sono stati contatti diretti tra Vinicius e Mourinho, ma la tensione resta alta.