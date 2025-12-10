Zabarnyi-Safonov, convivenza complessa: il PSG tenta di mediare, l'ucraino via a gennaio?

Due giocatori, stessa squadra ma due mondi opposti. L’immagine perfetta per descrivere la convivenza, tutt’altro che semplice, tra Matvey Safonov e Illia Zabarnyi al Paris Saint-Germain. Il portiere russo evita accuratamente qualsiasi riferimento al compagno ucraino e al conflitto che divide i loro Paesi. Già a settembre aveva rifiutato di parlare della loro coesistenza, liquidando la questione con un secco: "Non lo farò". Ben più loquace, invece, diventa quando si tratta di commentare la concorrenza interna con Lucas Chevalier.

Zabarnyi, al contrario, non ha mai nascosto il suo impegno pubblico in favore dell’Ucraina. Ma anche lui, quando il discorso ricade su Safonov, preferisce non esporsi. Una situazione inevitabilmente delicata, che negli ultimi giorni è tornata a far discutere. Tutto è partito dall’assenza dell’ucraino nella larga vittoria contro il Rennes: ufficialmente influenzato, qualcuno ha notato la coincidenza con la titolarità di Safonov, chiamato a sostituire l’infortunato Chevalier. Luis Enrique ha presto smontato la polemica: "Era malato, punto. Il resto sono invenzioni".

In Ucraina, però, molti hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere Zabarnyi fuori dal campo. A infiammare ulteriormente gli animi ci ha pensato la moglie del difensore, con un commento velenoso su Telegram che ha scatenato reazioni indignate in Russia e anche tra i tifosi del PSG. Intanto, dall’estero iniziano a circolare voci di mercato: Galatasaray, Spartak Mosca e alcuni club sauditi seguirebbero il giocatore in vista dell’estate. A Parigi si cerca di riportare la calma: il club difende la professionalità di Zabarnyi e sottolinea come, nonostante le tensioni geopolitiche, i due calciatori mantengano un rapporto rispettoso. Ma la gestione resta complessa, e la convivenza potrebbe tornare sotto i riflettori già questa sera, a Bilbao, se entrambi finiranno in campo contemporaneamente.