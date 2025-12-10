Villarreal-Copenaghen, le formazioni ufficiali: Marcelino schiera dal 1' Veiga e Buchanan
Alle 18:45 si apre il mercoledì di Champions League con la sfida tra Villarreal e Copenaghen. Spagnoli reduci da tre ko consecutivi, di cui l'ultimo pesante per 4-0 contro il Borussia Dortmund. Danesi invece che vorranno dare continuità alla vittoria contro il Kairat Almaty. Queste le formazioni ufficiali:
VILLARREAL (4-4-2): Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Santi, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze.
A disposizione: Arnau Tenas, Alti, Solomon, Akhomach, Oluwaseyi, Ayoze, Cardona.
Allenatore: Marcelino
COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Elyonoussi, Robert; Dadason.
A disposizione: Runarsson, Buur, Garananga, Hatzidiakos, Claesson, Moukoko, Cornelius, Meling, Delaney, Achouri.
Allenatore: Jacob Neestrup.
