Anche Henry critica Salah: "Le questioni personali vanno affrontate nello spogliatoio"

L’ex attaccante francese Thierry Henry non ha risparmiato critiche nei confronti di Mohamed Salah per le sue recenti dichiarazioni pubbliche sul periodo complicato al Liverpool. L’egiziano, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita di Premier League contro il Leeds (la terza consecutiva non da titolare), aveva espresso la sua frustrazione davanti ai media, attaccando indirettamente l’allenatore Arne Slot. Per tutta risposta l'allenatore olandese lo ha escluso dalla trasferta di Champions contro l'Inter.

Henry, oggi commentatore di CBS Sports Golazo, ha definito il comportamento di Salah un errore: "Non si parla apertamente della propria situazione personale quando la squadra sta attraversando un momento difficile. Questo va fatto nello spogliatoio. Io l’ho fatto in carriera: andavo dal tecnico e spiegavo tutto, ma mai davanti ai giornalisti". L’ex stella di Arsenal e Barcellona ha raccontato un episodio personale per chiarire il concetto: "A Barcellona mi era capitato di finire in tribuna. Avete mai sentito che ne parlassi pubblicamente? No. La squadra va sempre messa davanti a tutto". Henry ha sottolineato che, indipendentemente dal talento del giocatore, il rispetto delle dinamiche di gruppo è fondamentale: "La relazione principale che un allenatore vuole con un giocatore è legata alla performance. Se non sei performante, la tua posizione è a rischio. Non è un diritto avere un posto garantito".

Pur riconoscendo il valore assoluto di Salah e il contributo dato al Liverpool, Henry ha concluso chiaramente: "Sbagliato parlare pubblicamente della propria frustrazione. Adoro Mo, ma il modo in cui ha gestito la situazione è stato un errore".