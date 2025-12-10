Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: fuori Mbappé, dentro Vini-Rodrygo

Manca sempre meno per il fischio di inizio del big match di questa sera tra il Real Madrid e il Manchester City, in programma al Bernabeu a partire dalle 21:00. Queste le formazioni ufficiali del match:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.

A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Endrick, Mbappé, Guler, Fran Garcia, Brahim Diaz, Cestero, Mastantuono, Joan Martinez, Valdepenas.

Allenatore: Xabi Alonso.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva; Foden, Cherki, Doku; Haaland

A disposizione: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Ake, Marmoush, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Bobb, Lewis.

Allenatore: Pep Guardiola