Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: fuori Mbappé, dentro Vini-Rodrygo
Manca sempre meno per il fischio di inizio del big match di questa sera tra il Real Madrid e il Manchester City, in programma al Bernabeu a partire dalle 21:00. Queste le formazioni ufficiali del match:
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.
A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Endrick, Mbappé, Guler, Fran Garcia, Brahim Diaz, Cestero, Mastantuono, Joan Martinez, Valdepenas.
Allenatore: Xabi Alonso.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva; Foden, Cherki, Doku; Haaland
A disposizione: Trafford, Bettinelli, Reijnders, Ake, Marmoush, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Bobb, Lewis.
Allenatore: Pep Guardiola