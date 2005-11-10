Tottenham, De Zerbi: "L'atmosfera è cambiata, dobbiamo per forza essere ambiziosi"

Vince ancora il Tottenham targato Roberto De Zerbi, che ha la meglio sul Crystal Palace con il punteggio di 2-0. Di seguito le dichiarazioni del tecnico, ai microfoni di MOTD: "La passione che abbiamo mostrato è stata comunque notevole, non abbiamo perso la concentrazione. Abbiamo reagito in modo incredibile quando abbiamo perso palla. Avremmo potuto segnare più gol, ma comunque abbiamo creato molte occasioni. Dobbiamo essere più cinici, soprattutto nell'ultimo terzo di partita. Soprattutto in fase realizzativa. Sono contento perché sapevo prima della partita che avremmo potuto giocare una partita difficile oggi".

Sull'espulsione e la sua incisività sulla gara: "Non sono d'accordo, per loro non è cambiato nulla. Giocano con 10 giocatori e penso che sia sempre meglio giocare contro 10 piuttosto che contro 11, ma come schema di gioco non credo che sia cambiato nulla. Lo sapevo già prima della partita. Ci siamo preparati in modo diverso rispetto alla partita contro il Chelsea, per esempio. Contro il Chelsea si gioca a uomo su 80-90 metri. Oggi abbiamo giocato a cinque metri in spazi molto ristretti. Per essere efficaci in spazi ristretti, bisogna rimanere concentrati e non commettere troppi errori".

Sul miglioramento dell'umore: "Ascoltate: siamo il Tottenham, quindi non possiamo dimenticare di essere ambiziosi. Di avere fame, di vincere partite di fila e di rendere felici i nostri tifosi, così come non possiamo dimenticare dove eravamo in classifica due settimane fa, per cambiare le ultime due o tre stagioni di questo club. Tre vittorie di fila non bastano, dobbiamo mantenere questo atteggiamento e questo spirito. Questa condizione per preparare ogni partita allo stesso modo".

In chiusura: "Credo che anche prima della pausa per le nazionali giocassimo bene: non per tutti i 90 minuti, non con questo atteggiamento, non con questa coesione tra i giocatori. Dopo la pausa, abbiamo parlato onestamente e abbiamo deciso di cambiare subito l'atmosfera, perché nel calcio non si può chiedere tempo. Soprattutto se si hanno giocatori validi come i nostri. Credo che nulla sia cambiato, ma l'atmosfera, lo spirito, il rapporto con i giocatori sono completamente diversi".