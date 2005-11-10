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Suzuki eroe al contrario per l'Aston Villa: il Fulham ringrazia e coglie un pari per 1-1

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 22:58Calcio estero
31.10.2026 22:58Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Un sabato di Premier League certamente ricco di emozioni e anche risultati a sorpresa si chiude con la sfida tra Aston Villa e Fulham. La squadra di Emery potrebbe sbloccare su rigore dopo 16 minuti, ma McGinn fallisce dagli 11 metri. Il vantaggio arriva comunque al 39', grazie al solito Jackson. Ai Cottagers serve un episodio e tale arriva al 64', sotto forma di autorete di Suzuki. 1 punto che tiene i londinesi comunque vicini alla zona retrocessione e che porta i Villans a quota 12 come Bournemouth e Tottenham. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre
Chelsea - Manchester United 2-0
Bournemouth - Leeds 2-0
Brentford - Nottingham Forest 2-0
Coventry - Sunderland 3-1
Hull City - Ipswich 2-2
Manchester City - Brighton 0-1
Tottenham - Crystal Palace 2-0
Aston Villa - Fulham 1-1

Domenica 1 novembre
Liverpool - Arsenal ore 17.30

Lunedì 2 novembre
Newcastle - Everton ore 21

1. Manchester City 21 (9)
2. Arsenal 21 (8)
3. Brighton 19 (9)
4. Chelsea 16 (9)
5. Liverpool 15 (8)
6. Brentford 14 (9)
7. Bournemouth 12 (9)
8. Tottenham 12 (9)
9. Aston Villa 12 (9)
10. Hull City 11 (9)
11. Leeds United 11 (9)
12. Newcastle United 11 (8)
13. Ipswich Town 11 (9)
14. Everton 10 (8)
15. Coventry City 9 (9)
16. Fulham 9 (9)
17. Manchester United 7 (9)
18. Crystal Palace 7 (9)
19. Nottingham Forest 6 (9)
20. Sunderland 5 (9)

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