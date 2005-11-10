Chelsea, Alonso sul debutto in Premier dal 1' di Estevao: "Migliore risposta possibile"

Debutto dal primo minuto in stagione in Premier League per Estevao, esterno offensivo classe 2007 del Chelsea. Ne ha parlato Xabi Alonso, al termine del match vinto per 2-0 contro il Manchester United: "Abbiamo parlato dopo la partita contro il Tottenham e lui sapeva che avrebbe giocato oggi".

"Ha dato la migliore risposta possibile, dimostrando - prosegue il tecnico del Blues, come riportato da Bbc Sport - di meritare di più e di essere preparato. E' proprio quello che ci si aspetta da un calciatore, quindi sono molto contento per lui."

In chiusura: "Si meritava di godersi la partita, aveva un ottimo rapporto con il pubblico. È andato davvero vicino a segnare quel gol. Alla fine ha lottato con tutte le sue forze: era stanco, ma è stata una buona giornata per lui."