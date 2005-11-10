Diop + Boura: il Troyes vince 2-0 contro il Le Mans ed esce dalla zona retrocessione
Paolo Lora Lamia
Solo una partita di Ligue 1 in programma oggi, tra Troyes e Le Mans. Poco dopo la mezzora, Diop porta in vantaggio i padroni di casa. Pratica chiusa al 72', con il definitivo 2-0 a firma di Boura. 3 punti che consentono alla formazione di Doumont di uscire dalle ultime tre posizioni, in attesa del risultato di domani dello Strasburgo contro l'Auxerre. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggornata.
Ligue 1, il programma della 9^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Le Havre - Paris Saint-Germain 1-5
Nizza - Rennes 5-2
Lille - Lens 1-0
Sabato 31 ottobre
Troyes - Le Mans 2-0
Domenica 1 novembre
Strasburgo - Auxerre ore 15.00
Lione - Angers ore 17.15
Paris FC - Monaco ore 17.15
Marsiglia - Tolosa ore 20.45
Lunedì 2 novembre
Lorient - Brest ore 20.45
La classifica
1. Paris Saint-Germain 20 punti (9 partite)
2. Lille 18 (9)
3. Rennes 16 (9)
4. Monaco 15 (8)
5. Lione 14 (8)
6. Paris FC 14 (8)
7. Nizza 14 (9)
8. Lens 13 (9)
9. Marsiglia 12 (8)
10. Lorient 12 (8)
11. Tolosa 10 (8)
12. Auxerre 10 (8)
13. Brest 9 (8)
14. Angers 8 (8)
15. Troyes 8 (9)
16. Strasburgo 7 (8)
17. Le Mans 7 (9)
18. Le Havre 2 (9)