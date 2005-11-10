Ligue 1, il Nizza espugna Angers e il Brest batte il Lione. Monaco beffato al 90'
Alessandra Stefanelli
Si sono concluse le gare della decima giornata di Ligue 1 iniziate oggi alle ore 17:15. Vittoria per 2-0 del Nizza sul campo dell’Angers (in campo Diop e Clauss), 2-0 anche per il Brest in casa contro il Lione firmato dalle reti di Edjouma e Ajorque su rigore. Successo di misura del Lorient sul Le Havre, deciso dal gol di Toure al 18’. Infine 1-1 tra Le Mans e Monaco, Colas al 90’ riacciuffa il pareggio dopo il vantaggio in apertura di Coulibaly per i monegaschi.
La situazione nella Ligue 1 francese
Venerdì 6 novembre
Tolosa - Strasburgo 3-1
Sabato 7 novembre
Auxerre - Paris FC 0-1
Paris Saint-Germain - Troyes 1-0
Domenica 8 novembre
Rennes - Lilla 1-2
Angers - Nizza 0-2
Brest - Lione 1-0
Le Havre - Lorient 0-1
Le Mans - Monaco 1-1
Lens - Marsiglia
CLASSIFICA
PSG 23 punti
(10 partite giocate)
Lilla 21 (10)
Paris FC 20 (10)
Lione 17 (10)
Nizza 17 (10)
Rennes 16 (10)
Monaco 16 (10)
Marsiglia 15 (9)
Brest 15 (10)
Lorient 15 (10)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (10)
Troyes 8 (10)
Le Mans 8 (10)
Le Havre 2 (10)