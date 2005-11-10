Real Madrid, Mourinho attacca LaLiga: "Calendario eccessivo, i giocatori sono distrutti"

Il Real Madrid supera 3-0 il Valencia al Mestalla e aggancia momentaneamente il Barcellona in vetta alla Liga, in attesa della sfida dei blaugrana contro l'Atletico Madrid. Ma nel dopopartita José Mourinho preferisce concentrarsi sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori, reduci da settimane particolarmente impegnative. Il tecnico portoghese punta il dito contro il calendario e la gestione della Liga: "Con la Liga a Tebas, devo essere umile, perché hanno una grande forza. Non voglio dire sovrumana, perché è possibile, ma è molto difficile. Se vogliono giocare così, che lo facciano contro qualcun altro. Questa maratona di partite è stata eccessiva".

Mourinho lancia un appello alle nazionali: "I giocatori hanno bisogno di riposare"

La principale preoccupazione riguarda la partenza dei calciatori per gli impegni internazionali. "I giocatori sono estremamente affaticati. Lunedì, martedì e mercoledì continuano a recuperare dalla fatica fisica", ha spiegato Mourinho, chiedendo ai commissari tecnici di prestare particolare attenzione al recupero. Nonostante tutto, lo Special One ha elogiato la risposta della squadra: "Gli applausi vanno ai giocatori. Non credo ci sia una formula magica per quello che stanno facendo". Il portoghese ha sottolineato soprattutto la compattezza del gruppo, citando una rincorsa difensiva di Mbappé per coprire la posizione di Güler.

Mourinho da record nella Liga: "I numeri si dimenticano". E scherza con Aguirre

Interrogato sulla più alta percentuale di vittorie nella storia della Liga, Mourinho ha risposto: "In questa vita, i bei numeri si dimenticano, e non ci nutriamo dei numeri passati. Ci nutriamo del presente". Poi una battuta sul confronto con l'amico Javier Aguirre: "Gli ho detto di non essere triste perché i miei giocatori sono molto più bravi dei suoi". Infine, il tecnico ha confessato di non essere in buone condizioni: "Sono a pezzi. Sono stanco e ho la febbre". E sulla possibilità di assistere alla partita NFL in programma a Madrid tra Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons ha scherzato: "Se guarisco, andrò nella NFL".