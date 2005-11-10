Barcellona, l'appello di Cubarsí: "I difensori meritano più riconoscimento". E sogna Anfield

Pau Cubarsí si gode il momento, ma non perde di vista ciò che vorrebbe cambiare nel calcio. Il difensore del Barcellona, vincitore del Golden Boy 2026, ha parlato a The Athletic dei suoi modelli, delle proprie ambizioni e soprattutto del ruolo dei centrali, spesso meno celebrati rispetto ai protagonisti del reparto offensivo. "I difensori non attirano particolarmente l'attenzione. La gente preferisce gli attaccanti e gli esterni, oppure chi segna e serve assist. Lo capisco", ha spiegato il classe 2007. "Chi gioca in difesa fa anche il lavoro sporco. Mi piacerebbe che il nostro ruolo fosse maggiormente riconosciuto. Non per me, ma perché ogni difensore dovrebbe ricevere i riconoscimenti che merita: svolgiamo un lavoro molto importante".

I modelli di Cubarsí

Il diciannovenne ha poi raccontato quali sono stati i suoi punti di riferimento durante la crescita. "I miei modelli sono Carles Puyol e Gerard Piqué. Mi piacciono entrambi i profili: il difensore grintoso e quello bravo con il pallone tra i piedi". Due figure che hanno scritto pagine importanti della storia blaugrana, ma non sono gli unici giocatori ai quali guarda. "Negli ultimi anni ho ammirato molto anche Virgil van Dijk", ha aggiunto, indicando nel capitano del Liverpool un'altra fonte d'ispirazione.

Il sogno è Anfield

Proprio il Liverpool entra anche nei suoi desideri calcistici. Cubarsí ha infatti confessato di aver sempre seguito la Premier League e di avere un sogno particolare: "Mi piacerebbe giocare una grande serata di Champions League ad Anfield. Dev'essere un'esperienza impressionante", ha concluso il crack cresciuto nella Masia.