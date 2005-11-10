Barcellona, Araujo scaricato virtualmente: il Liverpool può riscattarlo, ecco la cifra

Ronald Araujo sta respirando un'aria diversa in Inghilterra. Il difensore uruguaiano ha già disputato 11 partite (2 gol, 1 assist) ma è riuscito a convincere tutti al Liverpool. A cominciare dal suo allenatore Andoni Iraola, che sta sapendo tirare fuori il miglior rendimento possibile del centrale di 27 anni, trasformato in uno dei suoi titolari fissi in questo frenetico inizio di stagione con i Reds. In prestito per una stagione dai Reds, tuttavia con il diritto di riscatto da parte del club inglese, la domanda è se possa rimanere in Premier League.

Le ultime dichiarazioni

"È ancora molto presto per parlare di questo. Sono concentrato sul godermi il giorno per giorno, sul continuare a crescere e a giocare, che era ciò di cui avevo bisogno. Ho quella fiducia ed era ciò che cercavo. Sono molto, molto felice di essere qui. E anche la mia famiglia, ma è molto presto per parlare del futuro", ha dichiarato di recente Araujo.

Il Barcellona si sfrega le mani

Già da alcuni giorni trapelano informazioni dalla Spagna secondo le quali la decisione sull'opzione di riscatto dell'uruguaiano sia fissata intorno ai 55 milioni di euro, ma la scelta definitiva dell'eventuale acquisto da parte del Liverpool verrà presa definitivamente più avanti. Intanto i blaugrana iniziano a darlo per scontato, come afferma il quotidiano Marca, per un introito che farebbe comodo alle casse del Barcellona. In questa maniera i catalani potranno investire la somma in un nuovo difensore di primo livello.