Bundesliga, Union Berlino-Colonia finisce 1-1: El Mala segna al debutto e risponde ad Haberer
Pierpaolo Matrone
Finisce 1-1 la sfida tra Union Berlino e Colonia. Cinque giorni dopo il pesantissimo 0-5 subito in Coppa proprio contro lo stesso avversario, i padroni di casa partono meglio e passano in vantaggio all'11': Skarke arriva sul fondo e serve Haberer, che deve soltanto depositare il pallone in rete. Il Colonia fatica a reagire e prima dell'intervallo rischia anche il raddoppio, evitato da Schwäbe con una deviazione sulla traversa sul tentativo di Burcu.
El Mala segna al debutto e regala il pari al Colonia
Nella ripresa l'Union si abbassa a protezione del vantaggio, mentre il Colonia fatica a creare occasioni fino al 79', quando Malek El Mala trova l'1-1 da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un debutto in Bundesliga da ricordare per l'attaccante, a segno appena sette minuti dopo il suo ingresso. Nel finale gli ospiti provano anche a completare la rimonta, ma il risultato non cambia. Le due squadre conservano così le rispettive posizioni in classifica: nel prossimo turno l'Union farà visita al Friburgo, mentre il Colonia ospiterà il Leverkusen nel derby.
Bundesliga, il programma dell'8^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Elversberg - Magonza 4-1
Sabato 31 ottobre
Augusta - Friburgo 1-2
Werder Brema - Hoffenheim 2-0
Bayer Leverkusen - Stoccarda 2-4
Borussia Monchengladbach - Paderborn 0-0
Schalke - Lipsia 0-2
Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-2
Domenica 1 novembre
Union Berlino - Colonia 1-1
Eintracht Francoforte - Amburgo ore 18.00
1. Bayern Monaco 18 (8)
2. Borussia Dortmund 18 (8)
3. Friburgo 16 (8)
4. RB Lipsia 15 (8)
5. Werder Brema 15 (8)
6. Bayer Leverkusen 13 (8)
7. Elversberg 13 (8)
8. Magonza 10 (8)
9. Augusta 9 (8)
10. Stoccarda 9 (8)
11. Hoffenheim 9 (8)
12. Paderborn 9 (8)
13. Amburgo 9 (7)
14. Colonia 9 (8)
15. Eintracht Francoforte 8 (8)
16. Union Berlino 7 (8)
17. Schalke 04 6 (8)
18. Borussia Mönchengladbach 4 (8)