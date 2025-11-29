Barcellona, Flick spiega l'importanza del rientro di Raphinha: "Guardate come pressa"

Tante belle notizie per il Barcellona ed i suoi tifosi nella rimonta per 3-1 contro l'Alaves. Innanzitutto perché significa per i blaugrana passare almeno una notte in vetta alla Liga, in solitaria, in attesa del risultato del Real Madrid contro il Girona. Poi per le prestazioni di alcuni singoli, da Joan Garcia, decisivo in porta, fino a Dani Olmo, che lo è stato altrettanto con la sua doppietta. Inoltre per il ritorno da titolare con annesso assist di Raphinha, accompagnato dallo spezzone giocato nella ripresa da Pedri.

Proprio dell'importanza che ha lo stesso Raphinha ne ha parlato il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, che al termine del match ha dichiarato: "Raphinha è un giocatore che è sempre nella nostra dinamica di squadra, per me è molto importante. È molto intenso e pressa. Questo fa sì che anche il resto della squadra faccia pressione. È un bene che sia tornato, ci migliora per le prossime partite, ma l'importante sono i tre punti".

Sulla posizione in campo di Gerard Martin: "Martín è uno di quelli che dà sempre il 100%, ha fiducia in quella posizione come difensore centrale. È sempre bello avere un'alternativa come lui, mi lascia tranquillo".

Poi sulla partita dei suoi ha aggiunto: "Nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per segnare, anche nel secondo. Sono felice per i tre punti anche se abbiamo molte cose da migliorare, oggi abbiamo avuto i due poli. Dobbiamo lavorarci su".