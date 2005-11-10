Barcellona, Lamine Yamal diventa il re degli assist in Europa: sale a 12 e supera Kane

Il Barcellona si gode un Lamine Yamal sempre più determinante. Anche nella vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid, il talento classe 2007 ha lasciato il segno, fornendo a Fermín López l'assist che ha avviato la rimonta blaugrana. Un passaggio vincente che gli ha permesso di raggiungere quota 12 assist stagionali, diventando il miglior assistman tra i giocatori dei cinque principali campionati europei. Otto sono arrivati nella Liga e quattro in Champions League. Alle sue spalle figurano Harry Kane, fermo a 11, e il terzetto composto da Florian Thauvin, Nico Paz e Marco Grüll, tutti a quota otto.

Lamine Yamal domina contro l'Atletico: sei dribbling e sette occasioni create

La prestazione del diciannovenne al Metropolitano non si è limitata all'assist. Yamal è stato il giocatore più intraprendente della partita, completando sei dribbling e creando sette occasioni da gol. Ha inoltre effettuato tre cross, completato 13 passaggi nella trequarti avversaria e vinto due contrasti, confermando una partecipazione sempre più completa alle due fasi di gioco.

Barcellona, Yamal punta a migliorare i propri record stagionali

Con 13 gol e 12 assist complessivi, l'esterno spagnolo è già sulla strada per superare i propri migliori numeri personali. A 19 anni è diventato uno dei principali riferimenti tecnici della squadra di Hansi Flick, assumendo responsabilità crescenti anche sul piano della leadership. Un'evoluzione testimoniata dal suo ingresso tra i capitani del Barcellona.