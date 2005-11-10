Spagna, Yamal e Oyarzabal si aggregheranno più tardi: entrambi saltano la Cechia
Pierpaolo Matrone
La Spagna dovrà fare a meno di Lamine Yamal nella prossima sfida di Nations League contro la Cechia, in programma giovedì alle 20:45 a Praga. L'esterno del Barcellona ha infatti posticipato il suo arrivo nel ritiro della nazionale a causa di un fastidio al ginocchio accusato durante la partita contro l'Atletico Madrid. Un problema emerso dopo il successo dei blaugrana al Metropolitano, deciso da una doppietta di Fermín López, che ha permesso alla squadra di Hansi Flick di raggiungere la vetta della classifica.
Spagna, anche Oyarzabal rischia di saltare la Cechia
Non soltanto Yamal. Il commissario tecnico Luis de la Fuente potrebbe dover rinunciare anche a Mikel Oyarzabal, attaccante della Real Sociedad attualmente alle prese con l'influenza. Il giocatore è rimasto a San Sebastián e non ha potuto raggiungere i compagni, rendendo incerta la sua presenza nella trasferta di Praga.
La federazione spagnola rassicura: entrambi attesi per la sfida con l'Inghilterra
Attraverso una comunicazione ufficiale, la RFEF ha spiegato che entrambi i calciatori raggiungeranno il ritiro nei prossimi giorni, con l'obiettivo di essere disponibili per la successiva partita contro l'Inghilterra allo stadio Metropolitano. Lo staff medico della nazionale mantiene un contatto costante con quelli di Barcellona e Real Sociedad per monitorare quotidianamente le condizioni dei due giocatori.