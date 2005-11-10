Sopravvissuto a Crans-Montana, Dos Santos lascia il Metz e riparte dalla Ligue 3

Una nuova opportunità calcistica dopo aver vissuto un autentico dramma. Tahirys Dos Santos, difensore franco-capoverdiano di 20 anni rimasto gravemente ferito nell'incendio di Crans-Montana, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'US Thionville Lusitanos. Il club francese ha annunciato il suo arrivo in prestito dal Metz fino al termine della stagione 2026/27. Il terzino sinistro giocherà in Ligue 3 sotto la guida dell'allenatore Julien François, con l'obiettivo di ritrovare continuità dopo mesi particolarmente difficili. Cresciuto nel settore giovanile del Metz, dove era approdato a soli otto anni dopo i primi passi nell'ES Longuyon, Dos Santos avrà così la possibilità di proseguire il proprio percorso professionale.

Dos Santos, dalle gravi ustioni nell'incendio di Crans-Montana al ritorno al calcio

La sua carriera aveva subito una brusca interruzione nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, quando un devastante incendio aveva colpito un locale di Crans-Montana, in Svizzera. Dos Santos, all'epoca diciannovenne, era stato tra le 115 persone rimaste ferite nella tragedia, riportando ustioni su circa il 30% del corpo. Dopo il ricovero ospedaliero e un lungo percorso di recupero, il giovane difensore era riuscito a riprendere gradualmente l'attività calcistica.

Il prestito al Thionville apre un nuovo capitolo

Il trasferimento rappresenta un passaggio importante nella ripresa sportiva del calciatore. Al Thionville, Dos Santos potrà cercare spazio e minuti in campo, lasciandosi progressivamente alle spalle un'esperienza drammatica. Un nuovo inizio per il giovane cresciuto nel Metz, che torna a concentrarsi sul proprio futuro nel calcio professionistico.