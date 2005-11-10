Il Manchester United conferma la posizione di Carrick: niente esonero durante la sosta

Il Manchester United continua a vivere una stagione da incubo, ma Michael Carrick sembra destinato a conservare la panchina almeno durante la sosta per le nazionali. Dopo il terzo posto conquistato nella scorsa Premier League, i Red Devils sono precipitati al diciottesimo posto, con appena una vittoria nelle prime dieci giornate e un solo punto di distanza dal Coventry, prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Gli ultimi risultati hanno confermato tutte le difficoltà della formazione inglese: dopo la rocambolesca rimonta per 3-2 contro la Roma, è arrivato il pareggio per 4-4 con l'Aston Villa, conquistato grazie a due reti nei minuti di recupero. Partite spettacolari, ma anche indicative delle enormi fragilità della squadra.

Manchester United, Carrick non si dimette: "Mi aspetto di continuare a lavorare"

Nonostante le critiche, Carrick non intende fare passi indietro. "Non succederà. Non abbiamo vinto abbastanza partite, ma mi aspetto di continuare a lavorare, migliorare la situazione e vincere", ha dichiarato l'allenatore. Durissimo invece il giudizio del Daily Mail, che ha descritto lo United come una squadra impreparata, capace di affidarsi soltanto a continue scariche di adrenalina per rimediare ai propri errori.

La dirigenza conferma la fiducia: niente cambio durante la pausa

Secondo quanto riportato dal Mirror e dal Manchester Evening News, la società non avrebbe intenzione di procedere con l'esonero. Nonostante la sosta internazionale rappresenti un'occasione favorevole per un eventuale cambio tecnico, a Carrington prevale per il momento la volontà di dare continuità al progetto. Carrick resta dunque al suo posto, anche se i prossimi risultati potrebbero rimettere tutto in discussione.