Raul torna ad allenare: il Real Oviedo annuncia il suo arrivo in panchina

Raúl González Blanco torna in panchina. L'ex attaccante e leggenda del Real Madrid è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Oviedo, formazione che nella passata stagione militava nella Liga e che attualmente occupa il nono posto nella seconda divisione spagnola. Per il tecnico quarantanovenne si tratta di una nuova esperienza professionale dopo il lungo percorso all'interno del settore giovanile dei Blancos, culminato con la guida del Real Madrid Castilla fino al 2025.

Real Oviedo, il comunicato ufficiale sull'arrivo di Raúl

L'annuncio è arrivato direttamente dalla società asturiana, che ha confermato anche la durata dell'accordo: "Il Real Oviedo ha raggiunto un accordo con Raúl González Blanco per l'ingaggio del nuovo allenatore della prima squadra fino a giugno 2028". L'ex capitano del Real Madrid avrà dunque il compito di rilanciare le ambizioni del club, attualmente impegnato nella corsa alle posizioni di vertice della seconda divisione spagnola.