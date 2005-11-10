Spagna, emergenza in attacco per De la Fuente: convocato Munoz del Liverpool

La Spagna deve fare i conti con diversi problemi nel reparto offensivo alla vigilia degli impegni di Nations League. Dopo il forfait di Ander Barrenetxea, infortunatosi durante Real Sociedad-Rayo Vallecano e sostituito da Jorge de Frutos, il commissario tecnico Luis de la Fuente dovrà rinunciare anche a Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal per la trasferta contro la Repubblica Ceca. Come riportato da Mundo Deportivo, i due calciatori non saranno disponibili per la partita di giovedì 12 novembre, in programma alle 20:45 all'Epet Arena di Praga. La nazionale spagnola affronterà poi l'Inghilterra il 15 novembre al Metropolitano.

Spagna, De la Fuente convoca Víctor Muñoz: i numeri con il Liverpool

Per fronteggiare l'emergenza, il selezionatore ha deciso di chiamare Víctor Muñoz, esterno offensivo del Liverpool che raggiungerà il ritiro della nazionale già questa sera. Il calciatore faceva parte della rosa che ha conquistato il Mondiale la scorsa estate ed era stato convocato anche durante la precedente sosta, partecipando alle vittorie contro Croazia e Repubblica Ceca.

Dal trasferimento estivo ai Reds al ritorno in nazionale

Arrivato al Liverpool dall'Osasuna durante l'ultima sessione di mercato per 40 milioni di euro, Muñoz ha finora collezionato 12 presenze, due gol e un assist con la formazione inglese, partendo titolare in sei occasioni. Numeri che gli hanno consentito di mantenere un posto nelle valutazioni di De la Fuente, pronto ad affidarsi nuovamente alla sua velocità per ampliare le soluzioni offensive della Spagna.