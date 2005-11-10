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Ricordate Vozinha? Da eroe del Mondiale a riserva in Cile: "Preferivo la mia vita di prima"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 14:26Calcio estero
09.11.2026 14:26Calcio estero
Fonti preferite
Il portiere di Capo Verde, diventato una star mondiale sui social, fatica a trovare spazio al Colo Colo. La popolarità gli ha cambiato la vita.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dal Mondiale americano alla panchina del Colo Colo, passando per una popolarità diventata quasi insostenibile. La favola di Vozinha, il portiere di Capo Verde che a 40 anni aveva conquistato il mondo con le sue parate contro Spagna, Uruguay e Argentina, sta vivendo un capitolo decisamente meno felice. Come racconta El Mundo, l'estremo difensore è arrivato in Cile da autentica celebrità, accolto da migliaia di tifosi e fuochi d'artificio allo stadio Monumental. Tre mesi dopo, però, ha disputato appena cinque delle 14 partite del Colo Colo, con l'allenatore Fernando Ortiz che gli ha spesso preferito il diciannovenne Gabriel Maureira.

Vozinha, da netturbino a 27,5 milioni di follower: "Ho perso la mia tranquillità"

La trasformazione di Josimar José Évora Dias, questo il suo vero nome, è stata impressionante. Prima di diventare professionista nel 2007 lavorava come netturbino, mentre durante il Mondiale il suo profilo Instagram ha raggiunto 27,5 milioni di follower. Sono arrivati contratti pubblicitari con Adidas, Pepsi e Red Bull, oltre al sesto posto nel Trofeo Yashin. Ma il prezzo della notorietà è stato altissimo. "Ho perso la mia pace e tranquillità. Ora, quando esco o vado al ristorante, c'è sempre qualcuno che vuole farsi una foto con me o chiedermi un autografo. O peggio, qualcuno che mi filma", ha raccontato a The Observer. Poi l'ammissione più sorprendente: "Se dovessi scegliere tra la vita che ho ora e quella che avevo prima, preferirei quest'ultima".

Colo Colo, il futuro di Vozinha è già in discussione

Anche la permanenza in Cile appare incerta. Vozinha ha firmato un contratto di sei mesi, con un'opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento del 50% dei minuti ufficiali. Un traguardo attualmente complicato, tanto che la stampa cilena ipotizza già un possibile addio nel 2027. Per il portiere diventato un fenomeno mondiale, la sfida più difficile potrebbe essere proprio ritrovare la serenità perduta.

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