Barcellona, Pedro Porro vuole il Barça: assalto a gennaio, ma il Tottenham chiede 70 milioni

Pedro Porro e il Barcellona, una pista che potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Sport, il laterale spagnolo del Tottenham avrebbe individuato nel club catalano la sua prima scelta in vista della prossima stagione e non sarebbe intenzionato a proseguire la propria avventura a Londra. L'esperto di mercato Fabrizio Romano, però, prospetta uno scenario ancora più immediato: "Credo che Pedro Porro si unirà al Barcellona a gennaio. In questo momento c'è molta tensione tra lui e il Tottenham e il giocatore vuole vincere trofei nella sua carriera. Per questo spinge per trasferirsi al Barça da oltre un anno".

Quanto chiede il Tottenham per il suo cartellino

L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione economica. Il Tottenham, che ha prolungato il contratto del difensore fino al 2031, chiederebbe 70 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Barcellona, invece, non sarebbe disposto a superare i 50 milioni: venti milioni di differenza che complicano l'operazione. Porro, dal canto suo, ha accolto positivamente l'interesse blaugrana: "Quando uno dei migliori club del mondo si interessa a te, è sempre un motivo di soddisfazione", ha affermato di recente il classe '99.

L'amicizia con Yamal può fare la differenza

A rendere ancora più suggestiva l'ipotesi c'è il rapporto con Lamine Yamal. I due hanno stretto una bella amicizia in nazionale e Romano ha sottolineato come siano molto legati anche fuori dal campo. "Non mi sorprenderebbe vederli giocare insieme sulla stessa fascia al Barça", ha aggiunto il giornalista. Un possibile asse sulla destra che stuzzica già i tifosi culé, ma per concretizzarlo servirà prima trovare un'intesa con gli Spurs.