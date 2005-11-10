Vinicius jr: "Il rinnovo mi ha condizionato, ma nei momenti decisivi io ci sono sempre"

Vinicius Junior rompe il silenzio e racconta i motivi del suo avvio complicato al Real Madrid. Nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra Brasile e Singapore, in programma il 17 novembre, il fuoriclasse brasiliano ha ammesso che diversi fattori hanno condizionato il suo rendimento. In particolare, l'eliminazione anticipata dal Mondiale ha avuto un impatto importante: "Ho approfittato delle vacanze per divertirmi, riposarmi, rilassarmi e trascorrere più tempo con la mia famiglia. Alla fine mi sono allenato meno rispetto agli ultimi anni". A questo si sono aggiunte le incertezze sul rinnovo contrattuale e l'interesse di diverse società durante l'estate: "Tutto questo mi ha condizionato mentalmente all'inizio della stagione, ma il campionato è ancora lungo". Il brasiliano ha poi firmato un nuovo accordo con il Real Madrid fino al 2032, lo scorso agosto.

"Nei momenti più decisivi della stagione ci sono sempre"

Il numero 7 ha comunque fiducia nella possibilità di cambiare passo e ricorda quanto accaduto nella passata stagione: "A dicembre avevo segnato soltanto cinque gol, poi ho concluso con più di venti. Mi sto preparando e sto evolvendo. Ricordatevi che nei momenti più decisivi della stagione ci sono sempre". Vinicius ha anche citato Cristiano Ronaldo e Lionel Messi come esempi di continuità difficilmente replicabili: "Mantenere un livello così alto per tanti anni è molto difficile. Penso che soltanto loro siano riusciti a farlo raggiungendo sempre gli stessi numeri. Sono umano, commetto errori, ma cerco continuamente di migliorare. Ho 26 anni e devo anche godermi un po' la vita".

Parole di stima per il ct Carlo Ancelotti

Infine, parole importanti per Carlo Ancelotti, oggi alla guida della Seleção e già suo allenatore al Real Madrid: "Gli voglio molto bene. Ha cambiato la mia storia al Real e nel calcio. Mi ha sempre difeso e guidato nel modo migliore. Quando ho saputo che sarebbe diventato il commissario tecnico del Brasile ero felice, perché sapevo che i miei numeri sarebbero migliorati. Con lui ho già segnato dieci gol, prima ne avevo realizzati soltanto sei".