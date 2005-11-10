Da Sergio Ramos a Gareth Bale, il Siviglia può finire nelle mani di un altro ex Real Madrid

Gareth Bale potrebbe diventare uno dei protagonisti della trattativa per la cessione del Siviglia. Secondo quanto riportato da El Confidencial e rilanciato da AS, l'ex attaccante del Real Madrid starebbe svolgendo un ruolo di consulente per uno dei fondi interessati ad acquistare il club andaluso. Il gallese affiancherebbe quindi un potenziale futuro proprietario nella valutazione dell'operazione, mentre prosegue il processo per il cambio di proprietà della società spagnola. Una pista che arriva dopo il fallimento, nei mesi scorsi, del tentativo di acquisizione guidato da Sergio Ramos, che non era riuscito a trovare un accordo con gli attuali azionisti.

L'unica offerta ufficiale oggi è della Tercera Vía

Tra i soggetti che avrebbero manifestato interesse figura anche Sevilla HD Ventures, società appartenente agli imprenditori sauditi Mansoor e Haider Syed, che si sarebbero avvicinati ai dirigenti del club. Resta inoltre in corsa la cosiddetta Tercera Vía, rappresentata dagli imprenditori sivigliani Federico Quintero e Antonio Lappi: al momento, secondo AS, sarebbe l'unica proposta concreta sul tavolo. Il recente passaggio del 42% del Valencia al gruppo statunitense Pitchwise Holdings ha inoltre riacceso l'attenzione degli investitori internazionali sul calcio spagnolo.

Serve una soluzione urgente per salvare il Siviglia

La situazione finanziaria rende però urgente una soluzione. Il Siviglia ha bisogno di un aumento di capitale per risanare i propri conti: negli ultimi sei anni le perdite accumulate sfiorano i 250 milioni di euro, con un rosso di 27,4 milioni nella stagione 2025-26. L'eventuale ingresso di un nuovo gruppo proprietario potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro del club, ma al momento il processo resta aperto e non è stata raggiunta alcuna intesa definitiva.