Brasile, Ancelotti risponde alle critiche di Romario: "Parla tanto, ma è un suo diritto"

Carlo Ancelotti risponde a Romario e difende le proprie scelte alla guida del Brasile. Alla vigilia dell'amichevole contro Singapore, il commissario tecnico italiano è tornato sulle dichiarazioni dell'ex attaccante, che dopo la sconfitta per 3-2 contro il Giappone aveva chiesto pubblicamente alla CBF di interrompere il rapporto con l'allenatore.

La replica di Ancelotti a Romario

La replica di Ancelotti è stata diretta, ma senza alimentare ulteriormente la polemica: "Romario esprime un'opinione, come tutti, ed è un suo diritto. Può dire bugie, verità o sciocchezze. La verità è che Romário parla molto, ed è un suo diritto". Il ct ha comunque riconosciuto che il rendimento della Seleção non è ancora sufficiente e che sarà necessario lavorare per riportare il Brasile ai vertici del calcio mondiale.

Gli elogi di Ancelotti a Raphinha

Ancelotti ha poi affrontato il caso Raphinha, espulso nel finale della partita contro il Giappone dopo le proteste nei confronti dell'arbitro. L'esterno del Barcellona, squalificato per la successiva sfida contro Singapore, ha comunque deciso di non lasciare anticipatamente il ritiro della nazionale. "Ha chiesto personalmente di restare con il gruppo nonostante il cartellino rosso. Ha dimostrato tanto affetto per la Seleção, ed è un segnale importante", ha spiegato in conferenza stampa.