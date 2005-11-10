Crystal Palace, here we go per Thomas Frank: accordo fino al 2029 col tecnico danese

Thomas Frank sarà il nuovo allenatore del Crystal Palace. Come riportato da Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo verbale tra le parti dopo i primi contatti avviati lunedì scorso. Tutto definito anche per la durata del contratto, che legherà il tecnico danese al club londinese fino a giugno 2029. Restano da completare gli ultimi passaggi formali prima dell'ufficialità, ma l'intesa è stata raggiunta e Frank si prepara a prendere immediatamente le redini della squadra.

Le esperienze precedenti in Premier League

Per il 53enne allenatore si tratta di un ritorno in Premier League dopo le esperienze con Brentford e Tottenham. Con i Bees aveva trascorso sette stagioni, conquistando la promozione nella massima serie inglese e portando il club fino al nono posto in campionato nel 2022-23. L'avventura agli Spurs, invece, si era conclusa nel febbraio 2026, dopo meno di otto mesi e risultati inferiori alle aspettative.

Il Crystal Palace è attualmente ultimo in classifica

Frank raccoglierà l'eredità di Pierre Sage, esonerato il 12 novembre dopo appena 16 partite alla guida del Crystal Palace. La squadra londinese si trova attualmente all'ultimo posto in Premier League, con appena sette punti nelle prime dieci giornate e 24 gol subiti. Per il nuovo allenatore ci sarà quindi subito tanto lavoro da fare, con l'obiettivo di risollevare una squadra in difficoltà e provare a garantirle la permanenza nella massima divisione inglese.