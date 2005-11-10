Piccolo campanello d'allarme in casa Barcellona per le condizioni di Lamine Yamal. L'esterno blaugrana ha accusato un lieve fastidio alla caviglia destra e, come comunicato ufficialmente dal club nella mattinata, non prenderà parte alla trasferta di Champions League contro il Sabah, in programma mercoledì a Baku. Una decisione presa in via precauzionale per evitare complicazioni e scongiurare rischi inutili. La sua assenza, secondo le prime indicazioni, dovrebbe comunque essere limitata all'impegno europeo: il talento spagnolo punta infatti a tornare a disposizione per la sfida di domenica contro il Deportivo.

Il fastidio durante il riscaldamento contro il Villarreal

I primi problemi sono emersi già prima della partita contro il Villarreal, disputata domenica al Camp Nou e vinta 3-2. Durante il riscaldamento, Yamal ha avvertito un leggero dolore alla caviglia, tanto da richiedere l'intervento dello staff medico prima del fischio d'inizio. Nonostante il fastidio, il classe 2007 è riuscito a scendere regolarmente in campo, disputando tutti i 90 minuti e fallendo il rigore sullo 0-2.

Esami al centro sportivo: il Barça sceglie la prudenza

Nella mattinata di oggi, il giocatore si è presentato al centro sportivo, dove lo staff medico ha nuovamente valutato le sue condizioni. Dopo gli accertamenti, è stata presa la decisione di non farlo partire con la squadra per l'Azerbaigian. Yamal resterà dunque a Barcellona per recuperare completamente in vista del prossimo appuntamento di campionato contro il Deportivo.