Yamal e i problemi dal dischetto, Raphinha è una garanzia: Barça, servono gerarchie
Michele Pavese
Il Barcellona deve fare i conti con un problema dagli undici metri. Nella sfida contro il Villarreal, Lamine Yamal ha fallito il rigore che avrebbe potuto cambiare l'avvio complicato dei blaugrana, colpendo il palo dopo essersi procurato il penalty con una grande accelerazione personale.
Un dato che fa riflettere Per il numero 10 del Barcellona si tratta del terzo errore nelle ultime sette conclusioni dal dischetto. Una statistica che mette in discussione la sua posizione come primo rigorista della squadra, soprattutto considerando il rendimento di un compagno di squadra altrettanto importante.
Raphinha, l'alternativa infallibile
Il contrasto con Raphinha è evidente. Il brasiliano, tornato in campo dopo l'infortunio proprio contro il Villarreal, ha trasformato tutti gli ultimi 21 rigori calciati, mantenendo una percentuale di realizzazione perfetta in questa serie. Un rendimento che potrebbe spingere Flick a rivedere le gerarchie dagli undici metri. Con una stagione ricca di impegni, il Barcellona potrebbe affidarsi maggiormente all'esperienza del brasiliano per evitare altri episodi decisivi sfumati dal dischetto.