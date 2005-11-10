Bayern, Alphonso Davies si ferma di nuovo: problema al bicipite femorale in nazionale

Brutte notizie per il Bayern Monaco alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Alphonso Davies dovrà infatti fermarsi per un problema muscolare accusato durante gli impegni con il Canada. Il difensore, che indossava anche la fascia da capitano nella sfida contro il Guatemala, è stato costretto a lasciare il campo dopo appena sette minuti di gioco.

Gli esami confermano la lesione

Il Canada è riuscito comunque a vincere la partita per 3-2, ma per Davies la serata ha avuto un epilogo negativo. Gli accertamenti effettuati dallo staff medico del Bayern hanno evidenziato una "piccola lesione muscolare" al bicipite femorale sinistro. Il club tedesco ha confermato l'infortunio attraverso una nota ufficiale: "Alphonso Davies ha riportato una piccola lesione muscolare al bicipite femorale sinistro durante la vittoria del Canada per 3-2 in Guatemala. La diagnosi è stata confermata dopo gli esami effettuati dallo staff medico del Bayern. Il giocatore dovrà quindi osservare un periodo di stop".

Un'assenza pesante per il Bayern

Il terzino canadese sarà dunque costretto a saltare le prossime gare, anche se il club non ha comunicato una tempistica precisa per il rientro. La squadra di Vincent Kompany tornerà in campo venerdì in Bundesliga contro il Colonia e dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi più importanti sulla fascia sinistra. Per Davies si tratta di un nuovo problema fisico dopo il lungo stop della scorsa stagione dovuto alla rottura del legamento crociato, un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per diversi mesi prima del ritorno all'attività agonistica.