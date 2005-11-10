Kiwior criticato dopo la sconfitta della Polonia, il Porto lo difende: "Anima del Dragao"

Il Porto si schiera al fianco di Jakub Kiwior. Dopo le pesanti critiche ricevute dal difensore in seguito alla sconfitta della Polonia contro la Romania in Nations League, il club portoghese ha voluto pubblicare un messaggio di sostegno sui propri canali social, ribadendo la fiducia nei confronti del centrale ex Spezia ed Arsenal.

Il messaggio del club

"Alma de Dragão. Nosso Kiwior", ovvero "Anima del Dragao. Il nostro Kiwior", ha scritto il Porto sui social accompagnando il messaggio con una foto del giocatore mentre festeggia un gol con la maglia biancoblù. Una presa di posizione arrivata dopo le numerose critiche rivolte al difensore da parte di commentatori polacchi per la prestazione negativa nella sfida contro la Romania. Kiwior ha risposto al gesto del suo nuovo club con un cuore blu e anche il connazionale Jan Bednarek ha voluto replicare allo stesso modo, utilizzando però due cuori, uno blu e uno bianco.

Il ritorno da Farioli

Il difensore non sarà disponibile per la prossima sfida della Polonia contro la Svezia a causa della squalifica e farà quindi ritorno in anticipo al centro sportivo dell'Olival. Kiwior era atteso già oggi per riprendere gli allenamenti agli ordini di Francesco Farioli; il Porto punta molto sul centrale polacco e, con il messaggio pubblicato sui social, ha voluto ribadire la propria vicinanza.