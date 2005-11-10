Il condottiero e il talento, il Bayern ritrova due pezzi fondamentali al rientro delle nazionali

Buone notizie in casa Bayern Monaco in vista della sfida casalinga contro il Colonia. Jamal Musiala e Vincent Kompany sono infatti sempre più vicini al rientro, anche se con tempistiche e valutazioni differenti. Il talento tedesco dovrebbe tornare a disposizione dopo quasi due mesi di stop, mentre per l'allenatore belga sarà decisivo il via libera dello staff medico.

Musiala pronto per il ritorno

Salvo imprevisti dell'ultima ora, Musiala dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la gara di venerdì sera. Il trequartista si sente bene ed è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo un'assenza durata quasi otto settimane. Il suo recupero è importante per il Bayern, che potrà nuovamente contare su uno dei suoi giocatori più talentuosi nella fase decisiva della stagione.

Kompany sotto osservazione quotidiana

Situazione diversa per Vincent Kompany, monitorato giorno dopo giorno dai medici del club. Lunedì l'allenatore belga ha diretto per la prima volta l'allenamento alla Säbener Straße dopo il malore accusato circa tre settimane fa. La sua presenza in panchina contro il Colonia non è ancora certa: la decisione verrà presa soltanto nelle ore precedenti alla partita, valutando le sue condizioni e l'eventuale autorizzazione dello staff sanitario.