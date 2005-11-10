Crystal Palace, ecco il successore di Sage. Nessuna sorpresa, è Thomas Frank

Il Crystal Palace ha annunciato ufficialmente la nomina di Thomas Frank come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico danese, 53 anni, ha firmato un contratto valido fino al giugno 2029 e raccoglie una nuova sfida in Premier League dopo le esperienze maturate con Brentford e Tottenham.

Il percorso in Premier League

Frank si è costruito una solida reputazione nel calcio inglese soprattutto alla guida del Brentford, club che ha portato dalla Championship alla massima serie grazie alla promozione conquistata nella stagione 2020/21. Nei tre campionati successivi ha poi consolidato la presenza delle Bees in Premier League, ottenendo piazzamenti rispettivamente al tredicesimo, nono e sedicesimo posto.

Nella stagione 2024/25 il tecnico danese ha centrato nuovamente un piazzamento nella parte alta della classifica, guidando il Brentford a un finale di campionato di grande livello con una sola sconfitta nelle ultime otto giornate. Il suo lavoro è stato premiato anche dalla candidatura al premio di miglior allenatore dell'anno in Premier League, prima del trasferimento al Tottenham.

L'ambizione del Crystal Palace

Prima dell'avventura inglese, Frank aveva allenato le selezioni giovanili della Danimarca e il Brøndby, portandolo a due piazzamenti consecutivi tra le prime quattro e alla qualificazione in Europa League. Il presidente Steve Parish ha accolto con entusiasmo il nuovo tecnico: "Sono felice di dare il benvenuto a Thomas al Crystal Palace. Ha dimostrato di saper creare squadre vincenti e migliorare i giocatori, rappresentando la scelta ideale per il nostro club".

Lo stesso Frank ha espresso entusiasmo: "È un onore essere qui e guidare questa fantastica società. Il Crystal Palace è un club iconico in Inghilterra e in Premier League. Farò tutto il possibile per aiutare i giocatori e tutte le persone che lavorano qui". Nel suo staff resteranno anche l'assistente Paddy McCarthy e il preparatore dei portieri Andy Quy, già collaboratore del tecnico ai tempi del Brentford.