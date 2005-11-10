Scoppia il caso Jamal Musiala in casa Bayern Monaco. La FIFPRO, sindacato internazionale dei calciatori, ha espresso forte preoccupazione per le dichiarazioni dei vertici del club bavarese sul futuro contrattuale del ventitreenne tedesco. Durante la preparazione estiva, Musiala era collassato due volte in quattro giorni, ricevendo successivamente una diagnosi di crisi di assenza legate a una disfunzione neurologica. Uli Hoeness ha recentemente messo in dubbio la possibilità che il giocatore torni ai livelli precedenti, mentre l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen e Karl-Heinz Rummenigge hanno sollevato interrogativi sul contratto firmato nel 2025 e valido fino al 2030.

La FIFPRO: “Una strategia coordinata per fare pressione su Musiala”

“Il presidente onorario, l'amministratore delegato e l'ex amministratore delegato del Bayern hanno tutti messo pubblicamente in discussione il contratto di Musiala in rapida successione. Secondo la FIFPRO, si tratta di una strategia coordinata per fare pressione su Musiala e i suoi rappresentanti prima di qualsiasi trattativa. Un club del calibro del Bayern Monaco dovrebbe saperlo”.

“I contratti vanno rispettati, la salute non diventi un dibattito pubblico”

“Il Bayern ha il dovere di prendersi cura di Musiala. Nel calcio professionistico, l'incertezza sul futuro di un giocatore può avere un impatto negativo sulla sua salute mentale, soprattutto quando si sta riprendendo da un infortunio. Trasformare la salute e il futuro di Musiala in oggetto di dibattito pubblico non fa che aumentare la pressione. Qualsiasi dubbio sul suo contratto dovrebbe essere sollevato privatamente con lui e i suoi rappresentanti. I contratti vanno rispettati. Un infortunio o un calo di forma non danno a un club alcun motivo per rinegoziare i termini concordati, così come una serie di prestazioni eccezionali non dà a un giocatore il diritto automatico a un aumento di stipendio”.