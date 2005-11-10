Termina senza reti la sfida tra Schalke 04 e Stoccarda, valida per la decima giornata di Bundesliga. Uno 0-0 che non rende giustizia alle numerose occasioni create dalle due formazioni, protagoniste di una partita vivace e combattuta. Gli ospiti partono meglio, rendendosi pericolosi con Undav, Führich e Leweling, ma i padroni di casa rispondono soprattutto con Adil Aouchiche, fermato da un grande intervento del portiere Seimen al 26'. Anche il capitano Kenan Karaman sfiora il vantaggio, senza riuscire a superare l'estremo difensore avversario. Nonostante le opportunità da entrambe le parti, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Schalke sprecone nella ripresa, Führich grazia Karius

Nella seconda frazione la squadra di Miron Muslic aumenta la pressione offensiva, costruendo diverse occasioni con El-Faouzi, Aouchiche e Vitalie Becker. L'opportunità più clamorosa arriva al 73', quando Karaman e Aouchiche non riescono a concretizzare una doppia occasione davanti alla porta dello Stoccarda, con Jeltsch decisivo in scivolata. Sul fronte opposto, dopo un tentativo fallito da Pejcinovic, è Chris Führich a sprecare il possibile gol vittoria al 78', sbagliando un pallonetto davanti a Karius. Il risultato non cambia più: un punto che serve poco allo Schalke, ancora nelle zone basse della classifica, e allo Stoccarda, atteso adesso dall'impegno di Champions League contro l'Inter.

La classifica aggiornata

1. Dortmund – 24 punti (10 partite giocate)

2. Bayern – 22 punti (10)

3. Friburgo – 22 punti (10)

4. RB Lipsia – 21 punti (10)

5. Leverkusen – 19 punti (10)

6. Brema – 15 punti (9)

7. Francoforte – 15 punti (10)

8. Elversberg – 13 punti (10)

9. Stoccarda – 13 punti (10)

10. Hoffenheim – 12 punti (10)

11. Amburgo – 12 punti (9)

12. Magonza – 10 punti (9)

13. Colonia – 10 punti (10)

14. Paderborn – 10 punti (10)

15. Augusta – 9 punti (9)

16. Union Berlino – 7 punti (10)

17. Schalke – 7 punti (10)

18. Monchengladbach – 4 punti (10)