Termina con uno spettacolare 2-2 la sfida tra Newcastle e Arsenal, valida per l'undicesima giornata di Premier League. A St James' Park sono i Gunners a passare in vantaggio al 33' grazie a Eberechi Eze, chiudendo avanti il primo tempo. Nella ripresa, però, arriva la reazione dei Magpies: al 49' Harvey Barnes ristabilisce la parità, mentre al 62' Malick Thiaw, servito da Joe Willock, completa la rimonta dei padroni di casa. La formazione londinese non si arrende e al 78' trova il definitivo 2-2 con Noni Madueke, entrato dalla panchina e bravo a sfruttare un preciso assist di Martin Ødegaard. Nel finale entrambe le squadre cercano il gol della vittoria, senza però riuscire a sbloccare nuovamente il risultato. Un punto a testa al termine di una partita ricca di emozioni e continui capovolgimenti di fronte.

Premier League, il programma dell'undicesima giornata

Sabato 21 novembre

- Manchester City-Fulham 1-1

- Aston Villa-Sunderland 0-0

- Bournemouth-Nottingham Forest 2-0

- Chelsea-Leeds 1-4

- Coventry-Crystal Palace 3-2

- Tottenham-Ipswich 2-0

- Newcastle-Arsenal 2-2

Domenica 22 novembre

- Ore 15:00 – Hull City-Brighton

- Ore 17:30 – Liverpool-Manchester United

Lunedì 23 novembre

- Ore 21:00 – Brentford-Everton

La classifica aggiornata

1. Arsenal – 28 punti (11)

2. Brighton – 22 punti (10)

3. Manchester City – 22 punti (11)

4. Bournemouth – 18 punti (11)

5. Liverpool – 18 punti (10)

6. Leeds – 17 punti (11)

7. Everton – 16 punti (10)

8. Chelsea – 16 punti (11)

9. Tottenham – 15 punti (11)

10. Brentford – 14 punti (10)

11. Aston Villa – 14 punti (11)

12. Newcastle – 13 punti (11)

13. Coventry – 12 punti (11)

14. Hull – 11 punti (10)

15. Fulham – 11 punti (11)

16. Ipswich – 11 punti (11)

17. Nottingham – 9 punti (11)

18. Sunderland – 9 punti (11)

19. Manchester Utd – 8 punti (10)

20. Crystal Palace – 7 punti (11)