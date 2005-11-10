Premier League, Madueke evita la sconfitta all'Arsenal: col Newcastle finisce 2-2
Pierpaolo Matrone
Termina con uno spettacolare 2-2 la sfida tra Newcastle e Arsenal, valida per l'undicesima giornata di Premier League. A St James' Park sono i Gunners a passare in vantaggio al 33' grazie a Eberechi Eze, chiudendo avanti il primo tempo. Nella ripresa, però, arriva la reazione dei Magpies: al 49' Harvey Barnes ristabilisce la parità, mentre al 62' Malick Thiaw, servito da Joe Willock, completa la rimonta dei padroni di casa. La formazione londinese non si arrende e al 78' trova il definitivo 2-2 con Noni Madueke, entrato dalla panchina e bravo a sfruttare un preciso assist di Martin Ødegaard. Nel finale entrambe le squadre cercano il gol della vittoria, senza però riuscire a sbloccare nuovamente il risultato. Un punto a testa al termine di una partita ricca di emozioni e continui capovolgimenti di fronte.
Premier League, il programma dell'undicesima giornata
Sabato 21 novembre
- Manchester City-Fulham 1-1
- Aston Villa-Sunderland 0-0
- Bournemouth-Nottingham Forest 2-0
- Chelsea-Leeds 1-4
- Coventry-Crystal Palace 3-2
- Tottenham-Ipswich 2-0
- Newcastle-Arsenal 2-2
Domenica 22 novembre
- Ore 15:00 – Hull City-Brighton
- Ore 17:30 – Liverpool-Manchester United
Lunedì 23 novembre
- Ore 21:00 – Brentford-Everton
La classifica aggiornata
1. Arsenal – 28 punti (11)
2. Brighton – 22 punti (10)
3. Manchester City – 22 punti (11)
4. Bournemouth – 18 punti (11)
5. Liverpool – 18 punti (10)
6. Leeds – 17 punti (11)
7. Everton – 16 punti (10)
8. Chelsea – 16 punti (11)
9. Tottenham – 15 punti (11)
10. Brentford – 14 punti (10)
11. Aston Villa – 14 punti (11)
12. Newcastle – 13 punti (11)
13. Coventry – 12 punti (11)
14. Hull – 11 punti (10)
15. Fulham – 11 punti (11)
16. Ipswich – 11 punti (11)
17. Nottingham – 9 punti (11)
18. Sunderland – 9 punti (11)
19. Manchester Utd – 8 punti (10)
20. Crystal Palace – 7 punti (11)