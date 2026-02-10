Liverpool, falsa partenza. Slot sincero: "Non siamo abituati a perdere o pareggiare così tanto"

La stagione del Liverpool in Premier League non sta andando esattamente come ci si sarebbe aspettati da chi deteneva lo scettro del calcio inglese da campione in carica. La vetta è un miraggio, con 17 punti che separano i Reds dalla capolista Arsenal, mentre la zona Europa dista 4 punti con il Chelsea di mezzo.

Quantomeno la qualificazione agli ottavi di Champions League è stata raggiunta, ma una volta interpellato sulla complessità della stagione il tecnico Arne Slot ha fatto un'ammissione: "È onesto dire che questa è di gran lunga la stagione più difficile che abbia mai affrontato", la sincera verità dell'allenatore olandese. "In tutte le altre mie esperienze da manager ci sono stati solo aspetti positivi e non credo di aver mai perso due partite di fila. Questa stagione rappresenta un'eccezione sia per me che per i giocatori, che non sono abituati a perdere o pareggiare così tanto".

E ha aggiunto: "Secondo me ora tutti, infortuni a parte, sono in grado di giocare ogni tre giorni all'intensità richiesta da questo club e dalla Premier League. Di conseguenza, le nostre prestazioni sono molto, molto migliori rispetto a quando abbiamo iniziato il ciclo di impegni ravvicinati, periodo in cui abbiamo iniziato a perdere troppi punti".

Sulla gestione dei passi falsi da parte dei calciatori invece: "In questo club un pareggio sembra una sconfitta. Non è facile per i giocatori perché conoscono gli standard del Liverpool e sanno che al momento non li stiamo rispettando. La delusione è forte perché in ogni partita abbiamo la sensazione di poter vincere, ma poi non succede. Questo è probabilmente più difficile da accettare rispetto a quando senti che l'avversario è chiaramente superiore. Loro sentono di poter competere con chiunque, ma la realtà è che non stiamo rendendo secondo i nostri standard".